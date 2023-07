Dopo aver abbandonato la tournèe asiatica, la Roma ha lavorato per organizzare il ritiro in ad Albufeira, Portogallo. Come riporta Lorenzo Pes de Il Tempo, il ritiro è stato confermato e inizierà il 22 luglio e terminerà il 2 agosto. Nel mentre sono previste due amichevoli che sono però ancora da fissare. Invece si va verso la risoluzione amichevole dopo la rinuncia al test di Singapore col Tottenham.

