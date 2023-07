Ramsus Kristensen è sempre più vicino alla Roma. Pinto dopo aver trovato l’accordo per il calciatore danese aveva lasciato la trattativa in stand by. Nelle ultime ore però sembra essere arrivato anche l’ok dal Leeds al trasferimento in prestito secco del classe ’97. Indizio importante arriva anche dalla lista convocati per l’amichevole contro il Manchester United, dove tra i nomi non risulta quello dell’imponente terzino. Il calciatore potrebbe aggregarsi alla truppa di Mourinho già dalla prossima settimana.