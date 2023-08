Passata l’euforia per l’arrivo di Romelu Lukaku, la Roma deve pensare alla prossima sfida di Campionato contro il Milan in programma domani allo Stadio Olimpico. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante, Dybala oggi tornerà ad allenarsi in gruppo per la prima volta dopo l’infortunio rimediato a Verona. Incerta la sua presenza dal 1′ minuto, al suo posto è pronto l’ex di giornata Stephan El Shaarawy. Ad allenarsi in gruppo c’è anche Lukaku, che ieri ha effettuato la sua prima sessione d’allenamento a Trigoria. L’attaccante belga con molta probabilità sarà in panchina e riceverà l’abbraccio dell’Olimpico. Mourinho valuterà quanti minuti di gioco potrà disputare.