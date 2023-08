Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Ieri il deposito del contratto in Lega, oggi l’annuncio del club attraverso il sito e i social. Maglia numero 90 per Big Roma che torna al fianco di Mourinho per la terza volta in carriera. L’attaccante ha deciso di condividere un post su Instagram raffigurato al colosseo con la sua nuova divisa giallorossa: “Iniziamo. Daje Roma“, il commento del belga. Chissà che possa già avere minutaggio nella prossima contro il Milan all’Olimpico, in programma domani sera alle 20:45.