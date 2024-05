La Roma si è allenata in mattinata a Trigoria e subito dopo ha ospitato l’iniziativa della Lega Serie A, sull’Integrity Tour, al quale hanno partecipato la prima squadra, la Primavera e l’Under 17.Questo il comunicato del club:

“Organizzato dalla Lega di Serie A in tutti i Club, in collaborazione con Sportradar AG e l’Istituto per il Credito Sportivo, il workshop ha coinvolto ha coinvolto staff tecnico e Prima Squadra maschile, squadra Primavera e Under 17.

L’obiettivo è quello di accrescere sempre di più il grado di consapevolezza di atleti, tecnici e dirigenti intorno al fenomeno delle combine e delle scommesse clandestine, offrendo degli strumenti di difesa validi contro chi infanga l’immagine del calcio”.

