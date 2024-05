Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa in occasione del Uefa Media Open Day. Queste le parole dell’allenatore nerazzurro sulla finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen e sulla Roma:

“Dobbiamo ricordare la partita di Lecce, per il campionato abbiamo bisogno di tre punti per la matematica certezza della Champions. Vogliamo chiudere il prima possibile. È chiaro però che il pensiero di tutti è a Dublino e vogliamo arrivarci nella miglior condizione possibile – ha detto -. I numeri sono molto chiari per questa squadra, sappiamo benissimo che non perde da 50 partite. Ha dominato la Bundesliga e ha conquistato la finale, ma la partita con la Roma ci ha dato buona fiducia sotto certi aspetti. Affrontiamo però una squadra top a livello europeo. È una finale e non credo che nelle finali pesi la storia, ma semplicemente la forza e la condizione. La storia è storia, conta il presente”.