La Roma ha proseguito questa mattina la preparazione in vista del match contro la Fiorentina, in programma domenica 10 dicembre alle 20:45. Nel video mostrato dal profilo Twitter del club, si vede José Mourinho complimentarsi con Belotti dicendo “Bravo bravo Gallo” in merito all’intensità mostrata in allenamento. Kumbulla prosegue il lavoro con i compagni.