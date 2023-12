Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Genoa. Ecco uno stralcio delle sue parole riprese da lalaziosiamonoi.it:

Rovella che margini di miglioramento ha? Panchina iconica alla Lazio?

“Le panchine che ricordi sono quando vinci i derby. È più importante delle vittorie nelle partite in Champions. Rovella può crescere molto, va troppo spesso a prendere la palla chiuso, e questo lo costringe a non sapere se è aggredito o meno e a giocarla dietro o in orizzontale. Visto che ha una bellissima capacità di smarcamento, ora deve imparare un po’ ad aprirsi in ricezione. Il problema del palleggio che abbiamo avuto con il Cagliari, e in parte anche questa sera, è la mancanza di verticalizzazione quando le squadre si aprono“.