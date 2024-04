Il presidente della Lazio Claudio Lotito, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sconfitta dei biancocelesti nel derby. Queste le sue parole a margine della presentazione della nuova segreteria di Forza Italia riportate da lalaziosiamonoi.it:

“Dal punto di vista del gioco forse la Lazio avrebbe meritato un pareggio. Tudor? Sono le prime partite, sta studiando per capire qual è l’assetto giusto della squadra che è nelle condizioni di poter fare bene. Gli episodi pre derby? Siamo contro la violenza. La combattiamo e mi sembra di essere l’emblema di questo. Ho messo in atto azioni per reprimere e prevenire questi episodi”.