Sessione mattutina di allenamento oggi a Trigoria, in vista del match di Europa League contro il Salisburgo giovedì alle 18.45. Presenti anche Karsdorp e Spinazzola. Il difensore olandese è pronto ad essere integrato di nuovo in rosa. Per Spinazzola invece prosegue il per percorso di recupero dopo l’infortunio di fine gennaio al flessore della coscia destra.