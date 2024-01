La Roma è tornata a lavoro a Trigoria per preparare la sfida con la Cremonese, in programma domani sera alle 21:00 allo stadio Olimpico. Possibilità di rivincita, dopo la sfida di un anno fa per gli uomini di Mourinho, che uscirono dalla scorda edizione della Coppa Italia proprio con i grigiorossi. Gruppo quasi al completo per lo Special One, privo dei soliti Smalling e Abraham, ma ora anche di Aouar e N’Dicka, partiti per la Coppa d’Africa. A disposizione Azmoun, Dybala e Renato Sanches.

