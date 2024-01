Stando a quanto riportato dal quotidiano austriaco Salzburger Nachrichten, la Roma starebbe pensando al difensore 2001 del Salisburgo, Strahinja Pavlovic. Già in passato si era parlato di un interessamento di Tiago Pinto per il giovane centrale, su cui ci sarebbero gli occhi di Juventus, Fenerbahce e Brighton. Il giocatore sarebbe disposto a lasciare l’Austria già nella sessione del mercato invernale, con un futuro che potrebbe essere in Italia, dopo che nel 2019 non superò le visite mediche con la Lazio.