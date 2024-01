Domani alle 21:00, allo stadio Olimpico, andrà in scena la sfida tra la Roma e la Cremonese. L’allenatore dei lombardi, Giovanni Stroppa, ha diramato le convocazioni per la sfida di Coppa Italia. Assenti Majer e Pickel, con quest’ultimo andato in Coppa d’Africa. Tornano Zanimacchia e Tsadjout, mentre nella retroguardia una novità: il giovane Rocchetti, cresciuto nel vivaio giallorosso.

Portieri: Brahja, Sarao, Jungdal

Difensori: Ravanelli, Tuia, Bianchetti, Sernicola, Ghiglione, Antov, Rocchetti, Quagliata, Lochoshvili

Centrocampisti: Collocolo, Valzania, Castagnetti, Abrego, Majer

Attaccanti: Sekulov, Ciofani, Afena-Gyan, Vazquez, Tsadjout, Okereke, Coda, Zanimacchia