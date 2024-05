Edmond Tapsoba, difensore del Bayer Leverkusen, è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Xabi Alonso per presentare il ritorno della semifinale di Europa League. Le sue dichiarazioni:

Giocherete una partita differente rispetto all’andata?

“Giocheremo come sempre. Ogni match è difficile, quindi affrontiamo ogni partita allo stesso modo. Questo è anche uno dei motivi per cui abbiamo avuto così tanto successo in questa stagione”.

L’eliminazione della passata stagione?

“La scorsa stagione abbiamo visto quanto hanno sofferto i tifosi dopo la gara di ritorno. Quest’anno vogliamo andare in finale per ricompensarli. Affronteremo il ritorno come una partita normale, ci comporteremo come se la gara ricominciasse dall’inizio e lotteremo per la vittoria. Arrivare in finale significherebbe tanto per noi. Abbiamo sofferto molto dopo la gara di ritorno dello scorso anno. Per noi è un sogno andare a Dublino e domani daremo il massimo”.