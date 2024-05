La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali valide per la 36ª giornata di campionato. La Roma sarà impegnata in trasferta contro l’Atalanta. Ad arbitrare la gara al Gewiss Stadium sarà Marco Guida. Per il fischietto di Pompei sono 5 i precedenti con la Roma: 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. A completare la squadra arbitrale, gli assistenti Meli e Berti e il IV uomo Feliciani. VAR e AVAR saranno: Abisso e Di Paolo.