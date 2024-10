Pagine Romaniste (L. Meriggioli) – Mister Juric per la giornata odierna ha dato un giorno libero alla squadra, con appuntamento a domani per la rifinitura pre Elfsborg. Nonostante il giorno di riposo però, al Centro Sportivo Fulvio Bernardini sono presenti Mancini, Soulé e Dybala. I primi due hanno effettuato una seduta di recupero, mentre la Joya si è allenato individualmente per recuperare dall’affaticamento muscolare rimediato nella sfida contro l’Athletic Bilbao. Domani dopo pranzo la partenza verso la Svezia.