Il Tempo (M. P.) – La Roma viene da 3 sconfitte consecutive in trasferta, contro Bologna, Juventus e Milan. Tutti difficili scontri diretti, è vero, ma in questo millennio solo 2 volte i giallorossi hanno fatto peggio: 5 ko nel 2008 con Spalletti, 4 nel 2021 con Fonseca.

E il rendimento esterno, con 8 punti in 10 partite, è quasi da zona retrocessione. Solo 5 squadre ne hanno conquistati meno tra cui la Salernitana, ultima in classifica e prossima avversaria, lunedì, su un campo dove la Roma ha vinto 4 volte su 5 (perdendo 2-1 nel 1999) e dove De Rossi, all’esordio in trasferta da allenatore di serie A,spera di interrompere la striscia negativa stagionale.