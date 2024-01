Mourinho compie 61 anni e “lascia” la Roma sui social

Il Tempo – Sicuramente Mourinho non si aspettava di festeggiare il suo 61° compleanno senza squadra. Esonerato il 16 gennaio, il portoghese è al centro di numerose voci di mercato che lo vedrebbero tra un futuro a Napoli o in Arabia. Nel frattempo ha cancellato le tracce dell’ultima avventura all’ombra del Colosseo. Nonostante il messaggio d’addio alla Roma e ai suoi tifosi sia ancora presente sul suo profilo Instagram, lo Special One ha smesso di seguire sia il club giallorosso che i calciatori.