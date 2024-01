Pagine Romaniste (R. Gentili) – Da una capitale all’altra, dopo la brevissima sosta a Frosinone. Totti approda a Madrid. Non Francesco, che 20 anni fa ci fu vicinissimo, ma Cristian.

Il figlio dell’ex capitano della Roma è infatti passato dalla Primavera del Frosinone, dove era approdato in estate da Trigoria, alle giovanili del Rayo Vallecano con la formula del prestito.

L’agente Morris Pagniello, tra i più potenti procuratori al mondo, ha raccontato in esclusiva a Pagine Romaniste la trattativa.

Com’è nata l’operazione?

“Era a Dubai per un lavoro con Francesco e gli ho chiesto come stesse suo figlio perché nella nostra Primavera si è infortunato in maniera purtroppo seria il trequartista”.

Qual è la prima impressione dell’allenatore e dello staff?

“Dopo il primo allenamento il mister ha chiesto di farlo firmare immediatamente. Credo che la Spagna per il suo tipo di gioco sia più adatta. Gli serve solo tempo per adattarsi a questo tipo di calcio”.

Può dirci di più sulla trattativa: c’è la possibilità di prolungare il prestito?

“Sì, esiste l’opzione di prolungare di una stagione nella Under 23”.

Sappiamo del grande rapporto tra lei e Totti: potrebbe esserci anche un suo ingresso in società?

“Magari, il presidente sarebbe felicissimo. Credo però che in questo momento sia molto difficile per via dei suoi impegni”.