Corriere dello Sport – Francesco Totti è in Australia per impegni commerciali e ieri è stato ospite di un evento insieme all’ex calciatore del Parma Mark Bresciano. L’ex capitano non ha nascosto ancora una volta il suo amore per la Roma: “Spero che Daniele resti davvero a lungo alla Roma, primo perché se lo merita e secondo perché vorrà dire che starà facendo bene. Spero in un futuro roseo”.

Non poteva mancare poi la domanda sul suo futuro: “lo direttore tecnico della Roma con De Rossi allenatore? Non lo so, in questo momento hanno altre idee alla Roma, fanno altre scelte e non dipende da me. Altrimenti non stavo qui”. Tutti ridono, compreso Totti.