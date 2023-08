Il Messaggero – Nell’ambito delle iniziative per promuovere la prossima stagione sportiva della Serie A, Dazn ha deciso di omaggiare anche l’ex capitano della Roma Francesco Totti, tra i campioni più amati nonsolo tra i tifosi giallorossi. Il “Pupone” diventa un protagonista del nuovo murales “Eterno” realizzato a Roma in Via Gregorio VII numero sei da Anonimo74, noto e apprezzato street artist romano che commenta così l’opera: “Tra le rovine di Roma spicca in un unica bandiera, fedele al suo popolo e icona vivente“. Il murales, permanente, raffigura in veste imperiale il campione che ha fatto sognare la Capitale e non solo: “un omaggio ai tifosi e alla città di Roma”, spiega Dazn in una nota.