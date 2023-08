A poco più di 24 ore dalla chiusura del calciomercato, le voci sui possibili trasferimenti e acquisti last minute continuano. Secondo quanto riportato da Alfredo Martinez di Radio Onda Cero, la Roma dopo l’arrivo di Lukaku sarebbe interessata a Eric Garcia, difensore centrale spagnolo classe 2001 in forza al Barcellona. Si tratta di un profilo interessante, di un giocatore con qualità tecnica e capacità di far ripartire l’azione dal basso. Al momento sembra che i Blaugrana siano disposti a cederlo solo in prestito. Su di lui c’è anche l’interesse della Fiorentina, del Genoa e del Girona.