Dopo i contatti delle ultime settimane sono stati definiti gli accordi per l’arrivo di Ghisolfi, scelto dalla dirigenza giallorossa come nuovo direttore sportivo, a riportarlo è Gianluca Di Marzio. Non manca quindi che aspettare che l’italo-francese chiuda con il Nizza per poi iniziare la sua nuova avventura nella Capitale.

Ghisolfi lavorerà a stretto contatto con Lina Souloukou e, ovviamente, con Daniele De Rossi. Il tecnico italiano si legherà al club giallorosso con un contratto triennale e avrà un ruolo centrale nelle scelte di mercato.

gianlucadimarzio.com