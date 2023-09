(Pagine Romaniste) – La quinta giornata di Serie A si è chiusa con la sfida tra Torino e Roma. La gara è terminata 1-1: i giallorossi avevano trovato il vantaggio con Lukaku al 68′, ma Zapata sigla la rete del pareggio e permette ai Granata di strappare un punto agli uomini di Mourinho. Giovedì ci sarà il turno infrasettimanale e i giallorossi sfideranno il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze (76′ Karamoh), Lazaro; Radonjic (55′ Vlasic), Seck (76′ Sanabria); Zapata.

A disposizione: Gemello, Brezzo, Pellegri, Sazonov, Ricci, Gineitis, Linetty, Antolini, Soppy, N’Guessan.

Allenatore: I. Juric.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, NDicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Spinazzola (87′ Belotti); Dybala, El Shaarawy (70′ Zalewski); Lukaku.

A disposizione: Boer, Svilar, Karsdorp, Pellegrini, Belotti, Azmoun, Celik, Aouar, Bove, Pagano.

Allenatore: J. Mourinho.

Marcatori: 68′ Lukaku, 84′ Zapata.

Ammoniti: 61′ Paredes, 83′ Kristensen.

Espulsi:

Arbitro: Guida.

Assistenti: Preti-Mokhtar.

IV uomo: Giua.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Paganessi.

PRIMO TEMPO

1′ – Inizia la gara!.

5′ – Rui Patricio dice no a Zapata.

8′ – Lukaku tenta la conclusione dalla distanza, palla fuori di poco.

14′ – Kristensen riceve sulla destra ma la palla colpisce una zolla e termina out. Condizioni non ottimali del terreno di gioco.

17′ – Dybala se ne va in mezzo a tre, Cristante prova a sfondare ma commette fallo.

22′ – Cristante calcia alto in area di rigore.

26′ – Buongiorno raccoglie una palla vagante e tenta la conclusione verso la porta: palla deviata e angolo Torino.

27′ – Dagli sviluppi del corner viene fischiato un fallo a favore della Roma.

30′ – Rodriguez tenta la conclusione da fuori area, palla sul fondo.

33′ – Llorente trattiene Zapata, l’arbitro fischia il fallo. Proteste dalla panchina giallorossa che recrimina lo stesso trattamento per la marcatura di Buongiorno su Lukaku.

36′ – Seck a terra dopo un contrasto in scivolata di Paredes.

41′ – Zapata schiaccia male di testa su calcio d’angolo, palla fuori.

43′ – Dybala colpisce male dopo una sponda di Kristensen.

45′ – Un minuto di recupero.

46′ – Termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

46′ – Inizia il secondo tempo!.

47′ – Clamorosa azione di Lukaku che resiste alla carica di due giocatori del Torino, arriva sul fondo e mette in mezzo. Rodriguez però anticipa Dybala.

52′ – Pericolo Torino, Seck salta NDicka e sfiora il palo.

53′ – Spinazzola salta Bellanova e crossa dal fondo, El Shaarawy arriva ma con poco spazio la palla finisce fuori.

55′ – Sostituzione Torino: esce Radonjic, al suo posto entra Vlasic.

57′ – Cross ottimo di Spinazzola per Cristante che si inserisce e tocca verso la porta: il pallone colpisce il palo.

61′ – Ammonizione per Paredes.

62′ – Tiro di Lukaku in area, sulla respinta ci arriva El Shaarawy che calcia di tanto sopra la traversa.

66′ – Seck tenta la giocata e tira di sinistro dalla distanza, palla fuori.

68′ – GOL! Roma in vantaggio con Romelu Lukaku.

70′ – Cambio per i giallorossi, esce El Shaarawy, al suo posto Zalewski.

76′ – Sostituzioni granata, fuori Tameze e Seck, dentro Karamoh e Sanabria.

82′ – Cross di Schuurs, Lazaro può colpire a botta sicura ma non si coordina, pallone che finisce alto.

83′ – Giallo per Kristensen.

84′ – Gol Torino, Zapata trova il pareggio.

87′ – Sostituzione Roma: dentro Belotti al posto di Spinazzola.

90′ – Saranno 5 i minuti di recupero.

95′ – Fischio finale.

PRE PARTITA