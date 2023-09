Diego Llorente ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida tra Torino e Roma. Ecco le dichiarazioni del difensore giallorosso:

In difesa siete contati, è un problema la stanchezza?

“Non credo, sappiamo che era una settimana con tre partite e ci siamo preparati bene durante il precampionato per occasioni come queste. E anche i miei compagni sanno che possiamo sempre darci una mano”.