Il capitano del Torino Ricardo Rodriguez ha parlato nel post partita di questa sera contro la Salernitana. Queste le sue dichiarazioni:

“Proviamo sempre a vincere la partita, oggi abbiamo giocato in modo intelligente. Abbiamo fatto due gol, poi abbiamo rischiato qualcosa e quindi segnato il terzo… È stata una gara intelligente”.

Guardate la classifica?

“Stare lì è bello, ma dobbiamo solo lavorare forte, fare bene e non pensare alla classifica, ma partita dopo partita. Poi se facciamo come oggi potremo fare molto bene…”.

Radonjic e l’impatto sul match?

“Radonjic è un giocatore forte, ma deve dare continuità. Se lo farà sarà importante per me e questo è anche il mio lavoro. Non deve sbagliare”.

Le prossime sfide?

“Saranno 5 partite difficili le prossime, ma contro le big facciamo sempre bene. Pensiamo alla Roma, speriamo di fare bene, poi alla Lazio e a tutte le altre”.

Juric era contento?

“Penso di sì, lui come tutti noi”.