La Roma ha dato il via alla nuova stagione con il raduno a Trigoria sotto lo sguardo attento di Gian Piero Gasperini. In attesa dei primi rinforzi, il tecnico piemontese valuterà chi merita di restare e chi, invece, è destinato a partire. Tra i nomi in bilico c’è anche quello di Mario Hermoso, che arriva da un’annata complicata: poche presenze in giallorosso e una parentesi poco fortunata al Bayer Leverkusen, interrotta da un infortunio alla spalla.

Ora Hermoso è chiamato a convincere Gasperini durante la preparazione estiva. Ma, secondo Il Tempo, se la Roma decidesse di metterlo sul mercato, non mancherebbero le pretendenti: su di lui c’è l’interesse concreto del Valencia, pronto ad offrirgli una nuova occasione in Liga.