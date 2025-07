Corriere della Sera (F. Oddi) – Sono cinque i primavera in ritiro con i grandi: Mannini, Reale, Romano, De Marzi e Buba Sangarè. Con loro anche Zelezny. Per Mannini e Reale ipotesi di prestito in Serie B, alla Juve Stabia. Romano, invece, stava per andare al Torino ma quest’ultimo non era disposto a inserire la recompra. Può essere la rivelazione insieme a Cherubini: proveranno ad impressionare Gasperini.