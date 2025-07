La Roma entra nel vivo della preparazione sotto la guida di Gian Piero Gasperini: oggi, secondo giorno di ritiro, è andata in scena la prima doppia seduta della nuova era giallorossa.

Assente questa mattina Pierluigi Gollini, impegnato al Campus Bio-Medico per completare le visite di idoneità sportiva. Il portiere raggiungerà il gruppo nel pomeriggio, pronto a unirsi ai compagni per l’allenamento.

In campo, invece, c’era Paulo Dybala, pienamente recuperato e subito protagonista, già inserito a pieno regime nei carichi di lavoro previsti da Gasperini.

Ancora out Saud Abdulhamid, atteso a Roma per il 20 luglio dopo le vacanze post impegni internazionali. Fermo anche Lorenzo Pellegrini, che sta completando il recupero dopo un intervento al naso (settoplastica) per sistemare una vecchia frattura.

Gasperini inizia a imprimere il suo ritmo: doppie sedute, intensità e assaggi tattici. E oggi, per la prima volta, il gruppo ha davvero iniziato a fare sul serio.