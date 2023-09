Il Messaggero (G. Lengua) – Quello che Renato può garantire alla Roma è qualità e dinamismo conditi dall’esperienza internazionale. È stato molto attento a leggere i movimenti di Lukaku e Dybala per inserirsi negli spazi da loro creati. Era esattamente quello che serviva a Mourinho e che gli altri centrocampisti, per via di caratteristiche diverse, non possono garantirgli. José, se potesse, lo schiererebbe in tutte le partite, ma deve stare attento a centellinarlo per via delle delicatissime fibre muscolari che ne hanno intaccato la resa al Psg. La scommessa più grande è rimetterlo in sesto e dargli continuità, vederlo giocare 90 minuti per due o tre partite consecutive sarebbe già un ottimo risultato. Contro lo Sheriff potrebbe tornare titolare, considerando le condizioni precarie di Aouar e Pellegrini.