Raoul Bellanova, difensore del Torino, ha parlato al termine del primo tempo giocato contro la Roma. Queste le sue parole:

BELLANOVA A DAZN

Quinto assist, grande partita. Sensazioni?

Sì, sono contento per l’assist, aiuta la squadra. Stiamo giocando un bel calcio. Sfortunati nel rigore, poi abbiamo trovato il pari. Dobbiamo gestire la palla in questo modo perché loro sono pieni di campioni e possono farti gol in qualsiasi momento.