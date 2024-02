Pagine Romaniste – De Rossi cambia tutto. Per la sfida contro il Torino il mister della Roma cambia modulo e passa per la prima volta sotto la sua gestione al 3-5-2. A sorpresa Smalling partirà dal primo minuto, circa 6 mesi dopo l’ultima volta. Al suo fianco ci saranno Mancini e N’Dicka. Nessun cambio a centrocampo. Confermati i tre titolari: Cristante, Paredes e Pellegrini. Sugli esterni spazio a Kristensen e Angelino. L’attacco a due sarà composto da Dybala e Azmoun. Turno di riposo per Lukaku.

TABELLINO

AS ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Smalling (78′ Huijsen), Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes (65′ Bove), Pellegrini (85′ Renato Sanches), Angelino (63′ Spinazzola); Dybala, Azmoun (64′ Lukaku).

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Celik, Aouar, Baldanzi, Zalewski, Cherubini, El Shaarawy.

Allenatore: De Rossi.

Diffidati: Kristensen, Llorente, Pellegrini.

Indisponibili: Abraham, Llorente.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato (15′ Sazonov), Masina (80′ Ilic); Bellanova, Ricci, Gineitis (80′ Linetty), Lazaro (80′ Rodriguez); Vlasic; Sanabria (80′ Okereke), Zapata.

A disposizione: Gemello, Popa, Kabic, Savva.

Allenatore: Juric.

Diffidati: Lovato.

Indisponibili: Schuurs, Buongiorno, Tameze, Vojvoda, Pellegri.

Arbitro: Sacchi (Macerata).

Assistenti: Di Iorio e Cecconi.

IV uomo: Ayroldi.

VAR: Paterna.

AVAR:Di Bello.

Marcatori: 41′ rig., 57′ e 68′ Dybala (R), 44′ Zapata (T), 88′ aut. Huijsen (T).

Ammoniti: Lazaro (T), Ricci (T), N’dicka (R).

Espulsi: –

Note: 61.595 spettatori.

SECONDO TEMPO

88' – Gol del Torino. Ricci dal fondo mette in mezzo, la palla colpisce Hujisen e entra in porta Roma 3-2 Torino#ASRoma #RomaTorino #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 26, 2024

86' – Cambio per la Roma. Esce Pellegrini e lascia il posto a Renato Sanches che finalmente torna in campo Roma 3-1 Torino #ASRoma #RomaTorino #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 26, 2024

80' – Triplo cambio per il Torino. Fuori: Geneitis, Sanabria e Masina. Dentro: Okereke, Ilic e Linetty Roma 3-1 Torino#ASRoma #RomaTorino #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 26, 2024

78' – Cambio per la Roma. Fuori Smalling autore di una buona prestazione e dentro Huijsen Roma 3-1 Torino#ASRoma #RomaTorino #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 26, 2024

68' – GOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA. Azione spettacolare sull'asse Lukaku-Dybala. Quest'ultimo da dentro l'area calcia a incrociare e trova la tripletta personale Roma 3-1 Torino#ASRoma #RomaTorino #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 26, 2024

64' – Triplo cambio per la Roma. Fuori: Angelino, Azmoun e Paredes. Dentro: Spinazzola, Lukaku e Bove Roma 2-1 Torino#ASRoma #RomaTorino #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 26, 2024

58' – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA. Dybala trova il jolly dalla distanza. Roma che stava crescendo. Serviva una giocata e l'ha trovata il fuoriclasse Roma 2-1 Torino#ASRoma #RomaTorino #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 26, 2024

53' – Buona azione della Roma che avvolge il Torino. Angelino cerca Mancini in area. Il centrale salta e colpisce in terzo tempo, ma manda alto Roma 1-1 Torino#ASRoma #RomaTorino #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 26, 2024

48' – Buona parata di Svilar su una conclusione di Lazaro. Angolo per il Torino Roma 1-1 Torino#ASRoma #RomaTorino #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 26, 2024

PRIMO TEMPO

45'+2 – Finisce in parità il primo tempo. Gol di Dybala e Zapata. La Roma completamente in balia del Torino. I giallorossi dovranno cambiare qualcosa all'intervallo Roma 1-1 Torino#ASRoma #RomaTorino #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 26, 2024

44' – Gol del Torino. Bellanova riesce a trovare lo spazio per crossare per Zapata. Il colombiano trova il tempo e mette all'angolino Roma 1-1 Torino#ASRoma #RomaTorino #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 26, 2024

42' – GOOOOOOOOL DELLA ROMAAAA. Dybala spiazza Milinkovic-Savic. Giallorossi in vantaggio, che dovranno cambiare prestazione per portare il risultato a casa Roma 1-0 Torino#ASRoma #RomaTorino #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 26, 2024

41' – RIGORE PER LA ROMA. Cristante imbuca per Azmoun, che stoppa. Djidji che lo calpesta da dietro Roma 0-0 Torino#ASRoma #RomaTorino #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 26, 2024

25' – Ammonito Lazaro che ferma irregolarmente Mancini lanciato in campo aperto Roma 0-0 Torino#ASRoma #RomaTorino #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 26, 2024

14' – Cambio forzato per il Torino. Lovato esce per infortunio, al suo posto Sazanov Roma 0-0 Torino#ASRoma #RomaTorino #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 26, 2024