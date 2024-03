L’ex giocatore della Roma Max Tonetto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TvPlay. Tra gli argomenti affrontati da Tonetto ci sono la gestione De Rossi e l’esonero di Mourinho. Queste le sue parole:

“Sicuramente De Rossi ha dato una scossa all’ambiente e probabilmente qualche problema tra la squadra e Mourinho si era creato. Forse nessuno lo dice deliberatamente, ma una squadra che ha questi valori non può essere ottava o nona e fare tutta quella fatica per portare a casa il risultato. De Rossi crede invece ha portato anche delle idee, non basta solo entusiasmo e leadership, lo si è visto dal primo giorno. Ha le idee chiare e crede in questo gruppo”.

Spalletti il tecnico migliore: “Ho cambiato tante squadre e ho avuto davvero tanti allenatori, da ognuno ho avuto qualcosa e portato a casa insegnamenti, sia umani che calcistici. Spalletti probabilmente è stato il più importante anche perché l’ho incontrato due volte, all’Empoli e alla Roma. C’è stato però anche Ancelotti alla prima esperienza alla Reggiana, Nocerino, Lucescu… ognuno mi ha lasciato qualcosa”.

“Se fossi il presidente di una squadra prenderei sicuramente Spalletti come allenatore. Credo che anche Totti lo prenderebbe. La sua maggior qualità è che cerca di portare a casa il massimo da quello che ha a disposizione e ti fa tirare fuori tutto, rispetto ad altri che invece sono molto legati ai propri schemi e ideologie, quindi difficilmente ti mettono a loro agio”.