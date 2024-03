A due giorni dalla rimonta subita all’ultimo secondo in Fiorentina-Roma è tornato a parlare della sfida anche Rolando Mandragora. Il centrocampista viola su Instagram ha commentato:

“Una beffa dura da digerire, ma in questo momento della stagione non c’è tempo per piangersi addosso. Guardiamo avanti, con consapevolezza, fiducia e grande fame”.