L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana, Francesco Toldo, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport, di Mourinho e della stagione della Roma. Ecco le sue dichiarazioni: “Arrivando in finale, la Roma ha fatto di più di quello che poteva fare. Mourinho si mette sugli scudi per difendere la propria squadra. Se riuscissimo ad avere quel sangue freddo a fine partita, sarebbe la vittoria dello sport. Ma era una finale, una partita infinita, con qualche fallo, un rigore non fischiato, e ha mandato in fumo sacrifici di un’intera stagione per una società guidata a fatica ma bene”.