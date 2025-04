Sensazioni positive per il rientro di Zeki Celik per Roma-Juventus. Il terzino turco, fuori dal match di andata contro l’Athletic Club per un infortunio al bicipite femorale, quest’oggi a svolto l’allenamento con il resto della squadra. Claudio Ranieri avrà a disposizione Celik per l’importante sfida in programma domenica sera. Hanno svolto una seduta individuale oggi a Trigoria sia Saud Abdulhamid che Devyne Rensch, fermo dal problema accusato con il Cagliari. Proseguono le terapie post operazione per Paulo Dybala.