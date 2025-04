Alberto de Rossi, responsabile del settore giovanile della Roma e a lungo allenatore della Primavera giallorossa, ha parlato ai microfoni di Radio Tv Serie A di Trigoria e dello sviluppo dei giovani: “Abbiamo la scuola, sette campi di calcio, il ristorante… La perfezione non esiste, però mettiamo a disposizione dei ragazzi tutto il meglio per la loro formazione“. “È meraviglioso quello che proponiamo e quello che abbiamo organizzato nel tempo per mettere i nostri ragazzi più a proprio agio”.

Di seguito il resto delle sue parole:

Lei ha visto tutta l’evoluzione di questo percorso, essendo qui da tantissimo tempo.

“Guardi, il campo dietro di lei non c’era, la scuola nemmeno, e anche le strutture erano diverse. Adesso abbiamo migliorato molto, sia in termini di infrastrutture che di organizzazione. Insomma, si è evoluto tutto”.

È proprio questa evoluzione che ha contribuito a creare un vero e proprio DNA Roma?

“Sì, assolutamente. Si vede anche nei ragazzi che poi fanno l’esordio con la prima squadra. Non è solo una questione di risultati, ma di mentalità”.

Il vostro obiettivo è quindi più orientato alla crescita dei ragazzi piuttosto che ai risultati del campo?

“Esattamente. A noi il risultato del campo interessa fino a un certo punto. Il nostro obiettivo è far crescere i ragazzi e renderli pronti per affrontare un allenamento in prima squadra. Questo è il nostro vero trofeo. Una volta arrivati lì, poi, sarà l’allenatore della prima squadra a decidere il resto”.

Quali sono le sfide più importanti da affrontare nell’allenamento di un ragazzo,

considerando anche il momento di crescita che sta vivendo?

“Oggi il calcio è cambiato, è inutile negarlo. Richiede giocatori veloci, forti e potenti rispetto a dieci anni fa. Sembra che tutto debba passare per la palestra per creare calciatori strutturati, ma questo aumenta ancora di più la nostra responsabilità nel far crescere il ragazzo a livello tecnico. La base del gioco del calcio è il dominio della palla, ed è su questo che dobbiamo lavorare”.

Come si concilia l’aumento della velocità di gioco con la formazione tecnica?

“Con il ritmo di gioco che è aumentato vertiginosamente, si richiede ancora più tecnica. Per

questo ne facciamo tanta. Quotidianamente, con gli staff, cerchiamo soluzioni sempre più

complesse per mettere in difficoltà i nostri calciatori e aiutarli a crescere più velocemente

possibile”.

Quanto può aiutare e incentivare, anche dal punto di vista psicologico, permettere ai ragazzi di allenarsi con la prima squadra?

“Se chiediamo ai ragazzi cosa vogliono per il loro futuro, tutti risponderebbero che desiderano allenarsi e giocare con la prima squadra. Il nostro obiettivo è far sì che si concentrino su questo traguardo, ma per arrivarci serve molta professionalità. Devono lavorare duramente ogni giorno, consapevoli che il percorso è lungo e richiede impegno costante”.