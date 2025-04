Federico Chiesa è un nome che torna di moda per la Roma. Cercato dai giallorossi già la scorsa estate quando era in uscita dalla Juventus, l’esterno offensivo ha preferito andare al Liverpool, ma sta vivendo una stagione da “spettatore” in Inghilterra. Il 27enne ha giocato appena 387 minuti con i Reds, segnando 2 gol e fornendo 3 assist in tutte le competizioni.

Non soddisfatto del suo minutaggio, Chiesa è pronto a lasciare la capolista dell’attuale Premier League dopo soltanto un anno, e gradirebbe tornare in Italia. Il club inglese sarebbe pronto ad accontentarlo, dato che non rientra nei piani di Arne Slot. Secondo quanto raccolto da Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, la Roma ha preso contatti con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità di un trasferimento in prestito dell’attaccante, e che il Liverpool è disposto ad approvare questa formula.

Secondo Cardone, il maggiore sponsor di Chiesa all’interno del club giallorosso sarebbe Claudio Ranieri. Il tecnico dei capitolini, con un futuro dietro la scrivania di Trigoria, è un grande estimatore dell’ex Juventus, e aldilà di chi sarà il futuro allenatore della Roma, vorrebbe convincerlo a sposare il progetto dei giallorossi per rilanciarsi anche in chiave nazionale. Da monitorare se ci saranno dei successivi contatti tra i due club nelle prossime settimane.

