Serata chiaro scuro per la Roma. Lorenzo Pellegrini ha infatti accusato un problema muscolare al 57′ della sfida contro il Servette in Europa League. Il capitano era entrato in campo nella ripresa al posto di Aouar ed aveva trovato il 3-0. Dopo uno scatto ha sentito tirare il flessore, ma seguiranno aggiornamenti. Al suo posto dentro Pagano. Da monitorare le sue condizioni in vista del Cagliari.