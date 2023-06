Non prima di marzo 2024. Subito si era percepito come l’infortunio rimediato da Tammy Abraham fosse di grave entità, ma non di tale importanza. L’attaccante ha chiuso come peggio non poteva capitargli una stagione travagliata. Ieri, nell’ultima partita di campionato contro lo Spezia (2-1), Tammy è subentrato a Belotti. La sua gara non è durata che un quarto d’ora scarso. Il tempo, purtroppo, di ingaggiare il contrasto a campo aperto con Ampadou e rimanere a terra dolorante. Uscito in barella, Abraham ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Lo scrive calciomercato.com.

L’infortunio cambia tutto. Per l’attaccante inglese, ovviamente, e per la Roma. Tiago Pinto necessita di incassi dopo l’accordo con la Uefa. I mormorii di mercato suggerivano il nome di Abraham, insieme a quello di Ibanez, come il principale candidato per una cessione. Lo stop, però, farà cambiare i piani del club giallorosso.