Suso, attaccante del Siviglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dell’UEFA Media Day. Queste le sue parole riportate dal sito del club andaluso: “Fino a quattro mesi fa nessuno si sarebbe aspettato di giocare una finale, è stato un momento molto delicato e difficile. È cambiato tutto, stiamo bene, la squadra è in forma e il mister ha lavorato bene. Meritiamo l’Europa League per quello che abbiamo passato. Dobbiamo restare calmi e fidarci delle nostre capacità, ricordando contro chi abbiamo giocato e vinto. È ora di divertirsi”.