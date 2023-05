Buone notizie in vista per Mourinho. Migliorano le condizioni fisiche di Paulo Dybala. Questo è ciò che emerge dall’allenamento di oggi a Trigoria. L’argentino dovrebbe farcela almeno per la panchina per la finale Europa League contro il Siviglia. Stessa sorte per Spinazzola, che sta recuperando ma non sarà negli 11 titolari. Superato invece il problema alla caviglia per Pellegrini, che dopo aver saltato la gara contro la Fiorentina, sarà titolare contro Lamela e compagni.