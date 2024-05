Domenica alle 20.45 la Roma ospiterà all’Olimpico il Genoa per la penultima giornata di Serie A. L’ex della gara sarà Kevin Strootam, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radiotv Serie A, annunciando il suo addio al Grifone e ricordando il suo passato a tinte giallorosse. Queste le sue parole:

“Gilardino mi ha comunicato due giorni fa che il mio contratto non sarà rinnovato e, per questo, il mio percorso con il Genoa termina qui”.

Sul ritorno a Roma: “Vogliamo chiudere, e non solo io, come si deve davanti ai nostri tifosi. Andiamo a giocarci due gare contro grandi squadre. Giocare all’Olimpico per me sarà speciale, se il mister mi fa giocare mi divertirò“.