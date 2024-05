Leggo (F. Balzani) – Un tocco di Francia nella Roma del futuro. Florent Ghisolfi è infatti il nuovo direttore sportivo a 4 mesi dall’addio di un non rimpianto Pinto. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno (la fine del campionato francese, quindi domenica) per l’annuncio ufficiale ma l’accordo è totale. Il 39enne, ex centrocampista ed allenatore, ha salutato ieri il Nizza e si è fatto conoscere in Francia come dirigente dopo aver portato il Lens in Champions e il club del colosso petrolchimico Ineos a un passo dai primi posti.

In entrambi i contesti Ghisolfi ha utilizzato una filosofia chiara che ha spiegato in un’intervista: “Più che di grandi giocatori preferirei parlare di grande squadra. I parametri principali sono i valori umani del ragazzo poi l’aspetto puramente calcistico legato alle caratteristiche tecnico-tattiche applicata al modello di gioco che l’allenatore vuole portare avanti”. Ghisolfi ama lavorare nell’ombra ma sempre a stretto contatto con l’allenatore. E’ stato lui a portare Farioli a Nizza, sarà lui ad aiutare De Rossi nella composizione di una rosa che necessita tanti cambiamenti.

Il nuovo ds dovrà abbassare il monte ingaggi esagerato e trovare i profili giusti per il 4-3-3 del tecnico che ha firmato un triennale. Il modello è quello del Leverkusen. Ma Ghisolfi non lavora da solo. A Trigoria verrà costruita una squadra con un rafforzamento dello scouting (fin qui deficitario) e della struttura dirigenziale. Il ds di Marsiglia porterà due uomini di fiducia: uno per la Primavera, l’altro sarà un vero e proprio vice. E i giocatori? La lista di DDR è pronta: almeno due terzini, un centrocampista box to box, un esterno offensivo e una punta in caso di partenza di Lukaku. Intanto però c’è la sfida al Genoa di domenica: Dybala ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e ci sarà, ottimismo anche per Paredes.