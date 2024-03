Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Niente Brighton per Romelu Lukaku, al suo primo vero stop da quando è alla Roma. Big Rom dopo la sfida contro la Fiorentina ha chiesto a De Rossi di fermarsi per qualche giorno, per recuperare dalle fatiche e da un dolore all’anca che si trascina da tanto tempo e che puntualmente si ripresenta dopo sforzi eccessivi e colpi improvvisi. L’anca è quella destra, ed è quella che anche nell’estate 2020 lo aveva messo in crisi quando vestiva la maglia dell’Inter.

Ciclicamente il dolore è tornato, un’infiammazione che deriva probabilmente da un problema tendineo che poi svolge azioni sul movimento dell’articolazione dell’anca. Romelu al box, ma per quanto? Teoricamente per poco, un pit stop per intenderci che lo potrebbe far tornare a disposizione già per la sfida contro il Sassuolo.

Ma come ha detto anche De Rossi, è sempre meglio monitorare la situazione giorno per giorno prima di dare una data di rientro certa. E allora non è così illogico pensare che Lukaku qualora si sentisse meglio potrebbe essere convocato per la sfida di domenica pomeriggio all’Olimpico, ma partire inizialmente dalla panchina per evitare ulteriore stress e avere qualche altro minuto di riposo.