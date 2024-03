La Gazzetta dello Sport (Pug) – Una rimonta del genere De Zerbi l’ha già vissuta nel 2016, con il Foggia, quando superò il Siena per 6-1 dopo aver perso l’andata della semifinale di Coppa Italia per 2-5. E allora, con le debite differenze, è ovvio che l’allenatore del Brighton ci creda. “In ogni caso i miei giocatori andranno ricordati per quanto fatto finora – dice lui -. Giochiamo e vediamo cosa succede, sicuramente dalla sfida di andata abbiamo imparato qualcosa. E i tifosi possono darci una mano importante”.

Mancheranno ancora March, Mitoma e Joao Pedro, ci sarà invece Igor, già recuperato anche per la sfida dell’Olimpico. “È stato fuori sei mesi, sta recuperando ritmo e voglia, sono contento di riaverlo a disposizione”.