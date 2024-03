Leggo (F. Balzani) – Col poker in tasca e i quarti di Europa League ad un passo. La Roma stasera a Brighton deve difendere il ricco 4-0 dell’andata e ammortizzare la voglia di rimonta impossibile da parte degli uomini di De Zerbi. Un ultimo tratto di strada che De Rossi percorrerà senza Lukaku (rimasto a Roma) e con Dybala che potrebbe partire dalla panchina. “Romelu ha un problema cronico all’anca che a volte gli dà fastidio, ha chiesto di poter riposare. Paulo è a disposizione e sta bene, devo ancora pensare se parte dall’inizio o no. Ma sarebbe bello arrivare al concetto che si può pensare di giocare bene a calcio anche senza loro due“, ha detto De Rossi.

Il tecnico rifiuta l’idea di difendersi e basta: “Gestire un vantaggio non vuol dire chiudersi in area e basta, altrimenti ci facciamo schiacciare. Facciamo almeno due gol a partita e proveremo a farlo anche stavolta. Poi loro devono farcene 6, la vedo dura anche se De Zerbi è geniale. Sono stato calciatore, forse un millimetro di rilassatezza può esserci ma anche la loro ansia nel guardare il cronometro che scorre. Turn over? Ho fiducia in tutti, non ci sono riserve o titolari e non penso ai diffidati. Voglio forze fresche in campo dobbiamo fare una grande partita come all’andata e arrivare alla sosta con due vittorie“. Poi la Roma sarà di nuovo tra le prime 8 di Europa League.