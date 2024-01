Corriere dello Sport (M. Ercole) – Sono oltre 47 mila i biglietti venduti per il derby, di cui più della metà acquistati da tifosi biancocelesti. Sono pronti a rendere il clima incandescente, a caricare ancora di più la squadra. Per l’occasione è stata preparata come al solito una scenografia, con volantini posizionati sui seggiolini della Curva Nord contenenti le indicazioni da seguire per offrire un altro colpo d’occhio da urlo.

Il tutto all’interno di un pre-partita che seguirà la scia dei festeggiamenti per il 124esimo compleanno, iniziati alla mezzanotte del 9 gennaio in Piazza della Libertà e proseguiti ieri nel centro sportivo di Formello, con l’allenamento a porte aperte. Si continuerà anche oggi, almeno fino all’inizio del match.

Il programma delle attività prevede come sempre un’atmosfera estremamente suggestiva: dal video celebrativo per il compleanno che sarà proiettato sui maxischermi dell’Olimpico a quello della rivisitazione biancoceleste del capolavoro “My Way” di Frank Sinatra, cantato da Briga. E poi il classico volo dell’aquila Olympia, ma anche l’esibizione live del violinista Andrea Casta e il dj-set, che intratterrà Il pubblico pure nell’intervallo.