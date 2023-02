Stadio della Roma, parte l’iter politico per il voto. Oggi sopralluogo a Pietralata

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Prosegue la tappa di avvicinamento verso il voto alla Pubblica utilità dello stadio della Roma, che dovrebbe arrivare in primavera. Ieri c’è stato un incontro con le Commissioni Sport e Urbanistica, durante il quale l’amministratore delegato della Roma, Pietro Berardi, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Prendiamo il progetto con la massima serietà e stiamo lavorando alacremente ad ogni piccolo dettaglio. C’è la massima collaborazione con l’Assessore Veloccia e tutto il suo staff. Per cui siamo pronti a rispondere a ogni domanda in maniera costruttiva e collaborativa per fare questo progetto che è importante per tutta la città di Roma. Da parte nostra c’è il massimo impegno a fare le cose al meglio possibile insieme alla collaborazione del Comune“.

I tecnici della Roma hanno fornito ulteriori dettagli: “Anche nel progetto di fattibilità per lo stadio a Pietralata abbiamo previsto una viabilità d’accesso esclusivo per l’ospedale Pertini: già di partenza il progetto lo prevede. Inoltre abbiamo previsto un asse esclusivo su via dei Monti Tiburtini“.

È cominciato l’iter politico per arrivare al voto. Oggi è previsto il sopralluogo a Pietralata, convocato dalla Commissione Sport congiunta con quella Urbanistica e sono stati invitati tutti i consiglieri comunali. Finora non c’è stato nessun parere contrario al progetto.