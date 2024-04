Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è tornato a parlare del progetto riguardante il nuovo Stadio della Roma in un’intervista a The Roman Podcast. Le sue parole:

“Sullo Stadio della Roma è ancora alla portata l’obiettivo del 2027, quello del centenario della squadra giallorosso. Sono tempi da record”

“Abbiamo fatto la dichiarazione di pubblico interesse rispetto al progetto preliminare. Il Consiglio ha votato, ‘si faccia’. Poi non è solo lo stadio ma la riqualificazione di un quadrante, di Pietralata. E’ stato completato anche il dibattito pubblico”, ha ricordato il primo cittadino. “Ora la società sta facendo i sondaggi archeologici per completare il progetto definitivo che poi sarà quello che si realizzerà – ha spiegato ancora il sindaco – Non è più nelle nostre mani: se tutto va bene, come speriamo, se i sondaggi sono positivi e la società in pochi mesi può presentare il progetto esecutivo, poi iniziano i lavori”.